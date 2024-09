ATV-də “Əlvida xoşbəxtlik” başlayır - VİDEO

ATV telekanalında bu gün daha bir yeni serial tamaşaçıların itxiyarına veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ülviyyə Rza, Vüsal Murtuzəliyev, Zemfira Əbdülsəmədova, Firdovsi Atakişiyev, Zülfiyyə Məmmədova, Xumar Səlimova, Elvin Ağayev, Elvira Atakişiyeva və digərlərinin rol aldığı “Əlvida xoşbəxtlik” serialının baş prodüseri Yaşar Əhmədov, redaktoru İlqar Fəhmi, quruluşçu rejissoru Vüsal Məmmədov, quruluşçu operatoru Mehdi Yaqubdur.

Qeyd edək ki, serial bu gündən etibarən həftə içi dörd gün saat 21:30-da ATV telekanalında yayımlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.