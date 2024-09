Azərbaycan yığmaları Olimpiadada növbəti görüşlərini keçirdi

Azərbaycanın kişilərdən və qadınlardan ibarət milliləri Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə təşkil olunan 45-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında VI turun görüşlərini keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Litva ilə qarşılaşan kişilərdən ibarət yığma 1,5:2,5 hesabı ilə uduzub.

Aydın Süleymanlı - Titas Stremaviçius 0,5:0,5

Nicat Abasov - Paulus Pultineviçyus 0:1

Şəhriyar Məmmədyarov - Valeri Kazakovski 1:0

Məhəmməd Muradlı - Tomas Laurusas : 0:1

Vyetnam ilə üz-üzə gələn qadınlardan ibarət milli isə qələbə qazanıb - 2,5:1,5.

Günay Məmmədzadə - Ly Pham 0:1

Ülviyyə Fətəliyeva - Thi Vo 1:0

Gövhər Beydullayeva - Phong Lung 1:0

Xanım Baladjayeva - Nqoc Bax 0,5:0,5

Qeyd edək ki, kişilərdən ibarət yığma buna qədər Monteneqro (3:1), İordaniya (3,5:0,5), Finlandiya (3,5:0,5) və Moldovanı (3:1) məğlub edib, Hindistana uduzub - 1:3.

Qadınlardan ibarət komanda isə Sloveniya (3:1), Nikaraqua (4:0) və Avstraliyadan (3:1) üstün olub, Argentina və Ukrayna ilə heç-heçə edib - 2:2.

