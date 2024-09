"Barselona" klubu futbolçusu Lamin Yamalla yeni müqavilə imzalayacaq.

Metbuat.az-ın "Marca"ya istinadən verdiyi məlumata görə, yeni sözləşməyə əsasən 17 yaşlı futbolçunun maaşında artım olacaq. İspaniya millisinin üzvünün bağlayacağı müqavilə 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, L.Yamal ötən mövsüm "Barselona"nın heyətində 53 oyunda iştirak edib, 7 qol vurub.

