Bu qış Kiyevə 100 milyon veriləcək - Barbok

Almaniya bu qış Ukraynaya əlavə 100 milyon avro yardım edəcək.

Metbuat.az Reuters-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Barbok deyib. O, bu barədə Moldovaya səfəri zamanı bildirib. Kişinyovda keçirilən nazirlər konfransından əvvəl Baerbok deyib ki, Rusiya yenidən “Ukraynada insanların həyatını mümkün qədər dəhşətli etmək məqsədi ilə qış müharibəsi” planlaşdırır.

Qeyd edək ki, Almaniya Ukraynaya geniş hərbi yardım, o cümlədən müxtəlif silah və texnikalar verir. Təchizat siyahısı daim yenilənir, lakin artıq təhvil verilmiş və ya köçürülməsi planlaşdırılan əsas silahlar bunlardır:

Təyyarə əleyhinə sistemlər:

Gepard: Özüyeriyən zenit silahı, artıq Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən pilotsuz təyyarələr və təyyarələrlə mübarizə üçün istifadə olunur.

IRIS-T: Ukrayna hava hücumundan müdafiə sisteminin imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıran müasir zenit-raket sistemi.

Artilleriya:



PzH 2000: Yüksək dəqiqlik və atəş məsafəsi təmin edən özüyeriyən haubitsa.

MARS II: Uzun məsafələrdə hədəfləri vura bilən çoxlu raket buraxılış sistemi.

Zirehli maşınlar:



Marder: Şəxsi heyətin daşınması və atəş dəstəyi üçün istifadə edilən piyada döyüş maşını.

Leopard 2: Dünyanın ən güclü tanklarından biri olan əsas döyüş tankı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir.

Digər silah və avadanlıqlar:



Tank əleyhinə silahlar: Panzerfaust 3, NLAW və s.

zenit-raket sistemləri: Stinger.

Zirehli personal daşıyıcıları: M113.

Kəşfiyyat sistemləri.

Sursat və digər avadanlıq.

