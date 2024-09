İranın Livandakı səfiri Müctəba Aman peycerin partlaması nəticəsində bir gözünü itirib, digər gözü isə ciddi zədələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i məlumat yayıb.

Bildirilib ki, səfir müalicə üçün Tehrana aparılacaq.



Şəhərin müxtəlif yerlərində peycerlərin partladığı qeyd edilir. Partlayışlar nəticəsində yüzlərlə insan yaralanıb.

Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, “Hizbullah” hərəkatının üzvləri hələ də qapalı rabitə sistemində peycerlərdən istifadə edirlər.

