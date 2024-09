Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının mərkəzində, "Tarqovı" kimi tanınan ərazidə yanğın hadisəsi baş verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə Nəsimi rayonu, Rəsul Rza küçəsində qeydə alınıb.

Bildirilib ki, tüstü borusunda alışma baş verib. Yanğın qısa müddət ərzində söndürülüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə video yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

