Əfsanəvi italyan futbolçu vəfat etdi

Əfsanəvi italyan futbolçu Salvatore Skillaçi vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bir müddət xərçəng xəstəliyindən müalicə olunan Skillaçi 59 yaşında dünyasını dəyişib.

"Toto" ləqəbli Şillaçi 1990-cı il Dünya Kubokunda göstərdiyi performansla italyanların simvolu olmağı bacarmışdı. O, 6 qolla 1990-cı il dünya çempionatının bombardiri olub. Turnirdə İtaliyanın 3-cü yer tutmasında böyük paya malik olan futbolçu o vaxt “Qızıl ayaqqabı” və “Qızıl top” mükafatlarını da qazanmışdı.

