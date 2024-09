Azərbaycan milliləri Olimpiadada növbəti qələbəsini qazandı

Azərbaycanın kişilərdən və qadınlardan ibarət milliləri Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə təşkil olunan 45-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında Qazaxıstanla üz-üzə gəliblər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hər iki görüş VII turda baş tutub.

Kişilərdən ibarət seçmə rəqibinə 3:1 hesabı ilə qalib gələrək yarışda 5-ci qələbəsini əldə edib.

Aydın Süleymanlı – Denis Maxnev 1:0

Nicat Abasov – Kazıbek Noqerbek 0,5:0,5

Rauf Məmmədov – Alişer Süleymanov 0,5:0,5

Məhəmməd Muradlı – Ramazan Jalmaxanov 1:0

Qadınlardan ibarət milli isə rəqibinə eyni hesabla uduzaraq olimpiadada ilk məğlubiyyətini alıb.

Günay Məmmədzadə – Bibisara Assaubayeva 0,5:0,5

Ülviyə Fətəliyeva – Meruert Kamalidenova 0:1

Gövhər Beydullayeva – Kseniya Balabayeva 0,5:0,5

Gülnar Məmmədova – Alua Nurman 0:1

Qeyd edək ki, kişi şahmatçılarımız daha əvvəl Monteneqro (3:1), İordaniya (3,5:0,5), Finlandiya (3,5:0,5) və Moldovanı (3:1) məğlub edib, Hindistan (1:3) ilə Litvaya (1,5:2,5) uduzub. Qadınlardan ibarət komandamız isə Sloveniya (3:1), Nikaraqua (4:0), Avstraliya (3:1) və Vyetnamdan (2,5:1,5) üstün olub, Argentina və Ukrayna ilə heç-heçə edib - 2:2.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.