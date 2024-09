Xəbər verdiyimiz kimi, İstanbul derbisində “Qalatasaray” səfərdə “Fənərbaxça”nı məğlub edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, oyundan dərhal sonra "Qalatasaray" klubu paylaşım paylaşım edib.

Sarı-qırmızılılar oyundan sonra "Kadıköy bizim üçün səfər deyil" mesajını veriblər.

Qeyd edək ki, "Qalatasaray" Okan Burukun rəhbərliyi altında Kadıköydə keçirdiyi 3 oyunda 2 qələbə və 1 heç-heçə qazanıb. Son 8 mövsümdə isə yalnız 1 dəfə məğlub olub.

