Dəfnə yarpağının inanılmaz faydaları

Dəfnə ağacında bitən və özünəməxsus qoxusu ilə tanınan dəfnə yarpağından qədim zamanlardan alternativ təbabətdə və kosmetikada istifadə olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən dəfnə yarpağının faydalarını təqdim edir:



- Antiseptik xüsusiyyətlərə malikdir və orqanizmdə parazitar göbələk xəstəliklərinə qarşı müdafiə funksiyasını yerinə yetirir

- Burundakı sinus təzyiqini azaltmaqla sinus ağrısını aradan qaldırır

- Tərkibindəki antioksidant birləşmələr olan polifenollar diabetli insanlarda qan şəkəri və xolesterin səviyyəsini aşağı salmağa kömək edir

- Qızdırma, öskürək, bronxit, qrip, soyuqdəymə, ürəkbulanma və qusmanın müalicəsində üstünlük verilir

- Varikoz damarlarını aradan qaldırmağa kömək edir.

- Artrit, ishal, soyuqdəymə, kolik xoralar, anemiya və katarakta müalicəsində istifadə olunur

- Antimikrobiyal xüsusiyyətlərə malikdir



- İltihabı azaldır

- Qan şəkərini tənzimləyir

- Xolesterin və qan təzyiqinə faydalıdır

- Hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır.

