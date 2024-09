Onlarla problem yaşaya bilərsiniz - "İnsafsız" bürclər

Tənqid yaxşı şeydir, amma insaf da vacib faktordur. Bəzi bürclərin nümayəndələri, təəssüf ki, buna sahib deyillər. Elə bürc nümayəndələri var ki, onlar daim hər şeydən narazıdır.

Balıq

Bu bürcün nümayəndələri hər şeyin istədikləri kimi olduğu öz efemer dünyasında yaşayırlar. Onlar reallıqla üz-üzə qalmalı olduqda isə itirirlər və öz incə, həssas təbiətlərini tənqid və nümayişkaranə narazılıqların arxasında gizlədirlər.

Qız

Qız bürcü konstruktiv tənqid etməyi bilir və bacarır, lakin hətta konstruktiv tənqid də bu bürcün ətrafındakılar üçün darıxdırıcıdır. Bu bürcün nümayəndələri pis niyyətlə deyil, nəyin yaxşı olduğunu bildiklərinə və mükəmməlliyə meylli olduqlarına inandıqları üçün belə davranırlar.

Əqrəblər

Bu bürcün nümayəndələri nə qədər yüksək nailiyyətlər əldə etmiş olsalar da, adətən nailiyyətlərindən narazıdırlar. Və bu vəziyyət tez-tez ətrafdakılara yayılır, onları yorur və Əqrəbləri zəhərli insan obrazına salır.

