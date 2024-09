"Epi" ləqəbi ilə tanınan repçi Əkbər Novruzlu evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toy mərasimi ötən gün paytaxt restoranlarından birində keçirilib.

25 yaşlı repçi Fərəh adlı xanımla nikah bağlayıb.

