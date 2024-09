Faciəli şəkildə ölən hərbçilərin fotoları

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Biləsuvar rayonunda baş vermiş ağır qəzada ikisi hərbçi olmaqla 5 nəfər həlak olub.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, vəfat edən hərbçilər - Cəlilabad rayonundan olan 1994-cü il təvəllüdlü Hüseynov Pərviz Allahşükür oğlu və 1995-ci il təvəllüdlü İsayev Vasif Əkbər oğlu Vətən müharibəsi iştirakçıları olub.

Qeyd edək ki, toy karvanında yer alan "VAZ" markalı avtomobilin yük maşınına çırpılması nəticəsində toya gedən 5 nəfər ölüb. Onlardan biri dünən toyu planlaşdırılan bəyin bacısı, digərləri isə yaxın qohumu olub.

Faciəvi şəkildə ölən hərbçilərin fotosunu təqdim edirik:

Fotoda Pərviz Hüseynov



Fotoda Vasif İsayev

