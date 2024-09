Gəncə şəhərində əməliyyat olunan şəxs xəstəxanada ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın 21-də Gəncə şəhərindəki özəl klinikalardan birində mədəkiçiltmə əməliyyatı keçirən və həmin klinikada müalicə alan Gəncə şəhər sakini, 1993-cü il təvəllüdlü G.Bayramova sentyabrın 28-i dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

