"WhatsApp"a statusla bağlı mühüm yenilik gəlir

"WhatsApp" messenceri status yeniləmələri üçün anket funksiyasını təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya sayəsində istifadəçilər çoxseçimli anketlər yarada biləcək. Bu sayədə dostlar status yeniləmələrini izləyərək birbaşa səs verə biləcəklər. Anket nəticələri isə həm status yaradıcısı, həm də statusu izləyən bütün istifadəçilər üçün görünən olacaq.

Maraqlıdır ki, bu yeni xüsusiyyətin tətbiq etdiyi anketlər gizli saxlanacaq. Yəni heç kim digər şəxslərin hansı cavabı seçdiyini və kimlərin iştirak etdiyini görə bilməyəcək.

"WhatsApp" istifadəçilərin statuslarında birbaşa anketlər yerləşdirməsini mümkün edən bu xüsusiyyəti yaxın gələcəkdə təqdim etməyi planlaşdırır. Bu xüsusiyyət sosial ünsiyyəti gücləndirmək üçün maraqlı yenilik kimi qiymətləndirilir.

