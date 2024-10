"Qarabağ"ın futbolçusu zədələndi

"Qarabağ" klubunun braziliyalı müdafiəçisi Mateus Silva Azərbaycan Premyer Liqasının VIII turunda "Sabah"la matçda (3:2) zədələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat katibi Anar Hacıyev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, 29 yaşlı futbolçu matçın gedişində zədələnərək meydanı tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda bu gün qarşılaşacaqları "Malmö" (İsveç) ilə matçdan əvvəl təşkil olunan mətbuat konfransında Mateus Silvanın qarşıdakı 3 oyunda meydana çıxmayacağını bildirmişdi.

