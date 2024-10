"İnter Mayami" klubu çempionatın yekunlaşmasına iki tur qalmış MLS-in qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İnter Mayami" səfərdə "Kolumbus Kryu" klubunun qonağı olub. Oyun Messinin komandasının 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İki qolu Messi vurub. Suarez da bir qola imza atıb. Bununla da, 32-ci turda "İnter Mayami" 68 xal toplayıb. İkinci yerdə qərarlaşan "La Qalaksi" klubu isə 61 xal toplayıb.

