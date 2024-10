Sabah Biləsuvar rayonunda 7 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Biləsuvar qaz paylayıcı stansiyadan qidalanan uzunluğu 11 000 metr polietilen qaz xətlərinin kipliyə sınaq olunması üçün Əliabad, Xırmandalı, Bəydili, Zəhmətabad kəndləri və şəhərin bir hissəsi olmaqla ümumilikdə 7 500 abonentin təbii qaz təchizatının sabah saat 10:00-dan işlər başa çatana qədər dayandırılması planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.