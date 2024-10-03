"Qarabağ" və "Malmö" komandalarının start heyətləri açıqlandı

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda baş tutacaq “Qarabağ” – "Malmö" (İsveç) matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun 20:45-də başlayacaq.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:
"Qarabağ": Fabian Buntiç (q), Xulio Romao, Yassin Benzia, Abdullah Zubir (k), Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Juniniyo, Abbas Hüseynov, Elvin Cəfərquliyev, Patrik Andrade, Kevin Medina.
"Malmö": Yohan Dahlin (q), Serxio Pena, İsaak Kyese Telin, Anders Kristensen (k), Oliver Berq, Yens Striqer, Pontus Yansson, Kolin Rösler, Erik Botheym, Lasse Berq Yonsen, Qabriel Busanello.