"Qarabağ" və "Malmö" komandalarının start heyətləri açıqlandı

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda baş tutacaq “Qarabağ” – "Malmö" (İsveç) matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun 20:45-də başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

"Qarabağ": Fabian Buntiç (q), Xulio Romao, Yassin Benzia, Abdullah Zubir (k), Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Juniniyo, Abbas Hüseynov, Elvin Cəfərquliyev, Patrik Andrade, Kevin Medina.

"Malmö": Yohan Dahlin (q), Serxio Pena, İsaak Kyese Telin, Anders Kristensen (k), Oliver Berq, Yens Striqer, Pontus Yansson, Kolin Rösler, Erik Botheym, Lasse Berq Yonsen, Qabriel Busanello.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.