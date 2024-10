Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında I dövrənin sonuncu turu başlayır.



Metbuat.az xəbər verir ki, IX turun ilk oyununda "Kəpəz" öz meydanında "Neftçi" komandasını qəbul edəcək. Qarşılaşma Tovuzda baş tutacaq və saat 17:00-da start götürəcək. Matçı baş hakim Rəşad Əhmədov idarə edəcək.

Hazırda turnir cədvəlində "Neftçi" 5 xalla 8-ci pillədədir, Gəncəni təmsil edən "Kəpəz" isə hələ də xal toplaya bilməyib və sonuncu yerdədir.

