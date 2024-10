Xəzər Media Mərkəzinin Baş direktoru, Xalq artisti Murad Dadaşovun həyat yoldaşı Aytən xanımla birgə fotosu yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artisti xanımı ilə birlikdə böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyatından bəhs edən “Tağıyev: Neft” filminin premyerasında iştirak edib.

Qeyd edək ki, Murad Dadaşovun Kamal, Ziya və Əli adlı üç oğlu var.

