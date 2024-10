"Apple" bu məhsulda "Samsung"a rəqib olmaq istəmədi

Texnologiya dünyasının iki nəhəngi - "Apple" və "Samsung" arasındakı gərgin rəqabətin yaşandığı zamanda "Apple"ın çoxdan gözlənilən ağıllı üzük layihəsini dayandırdığı iddia edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Apple"ın bu addımının arxasında strateji səbəblər dayanır. Şirkət hesab edir ki, ağıllı üzük istehsalı, dünya üzrə ən çox satılan saat olan "Apple Watch"un satışlarına mənfi təsir göstərə bilər. "Apple Watch"un qlobal uğuru şirkət üçün böyük önəm daşıyır və bu uğuru riskə atmaq istəmirlər.

Məlumatda qeyd olunur ki, "Apple" ağıllı saat bazarında hələ də genişlənmə potensialı görür və buna görə də yeni məhsul kateqoriyası ilə öz bazar payını zəiflətmək istəmir.

Bu qərar "Samsung" üçün həm müsbət, həm də mənfi nəticələr verə bilər. Bir tərəfdən, "Galaxy Ring" məhsulunun bazarda güclü rəqibi olmayacaq, bu, "Samsung"a liderliyi ələ keçirmək üçün yaxşı imkan yaradır. Digər tərəfdən, rəqabətin olmaması məhsulun inkişafını yavaşlada və yenilikləri məhdudlaşdıra bilər.

Mütəxəssislər isə "Apple"ın bu qərarının arxasında digər amillərin də ola biləcəyini düşünürlər. Son dövrlərdə satışa çıxarılan "Vision Pro" məhsulunun gözlənilən uğura çatmaması şirkəti yeni məhsul kateqoriyalarına daha ehtiyatla yanaşmağa vadar edib.

Nəticədə, "Apple"ın ağıllı üzük layihəsindən imtinası şirkətin mövcud məhsul çeşidinə və bazar strategiyasına olan inamını göstərir. Bu qərar qısa müddətdə "Samsung"a üstünlük qazandırsa da, gələcəkdə ağıllı geyilə bilən texnologiyalar bazarının necə formalaşacağı maraqla gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.