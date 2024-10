Payızın əsl neməti - Qaragilənin faydaları

Qaragilə (Vaccinium myrtillus), həm dadlı bir meyvədir, həm də sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Onun tərkibində bol miqdarda vitaminlər, minerallar və antioksidantlar var.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən qaragilənin əsas faydalarını təqdim edir:

Göz sağlamlığına dəstək: Qaragilədə olan antosiyaninlər və digər antioksidantlar göz sağlamlığına müsbət təsir göstərir. Bu maddələr gözlərin yorulmasını azalda, gecə görməni yaxşılaşdıra və retinaya dəstək ola bilər.

Antioksidant təsir: Qaragilə güclü antioksidantlarla zəngindir. Bu maddələr bədəndə sərbəst radikalların səbəb olduğu hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alaraq xərçəng və ürək xəstəlikləri kimi xəstəliklərin riskini azalda bilər.

Ürək-damar sağlamlığı: Qaragilə qan təzyiqini tənzimləməyə, pis xolesterolu (LDL) azaltmağa və ürək-damar sisteminin ümumi sağlamlığını dəstəkləməyə kömək edir.

İmmunitet sistemini gücləndirir: Tərkibində olan C vitamini və digər qida maddələri immunitet sistemini gücləndirərək bədənin infeksiyalara qarşı müdafiəsini artırır.

Həzm sisteminə faydalıdır: Qaragilədə olan pəhriz lifləri həzm prosesini yaxşılaşdırır, qəbzlik problemini aradan qaldırmağa və ümumilikdə həzm sistemini tənzimləməyə kömək edir.

Beyin funksiyasını dəstəkləyir: Araşdırmalar göstərir ki, qaragilə beyindəki neyronların fəaliyyətini dəstəkləyərək yaddaşın və ümumi kognitiv funksiyaların yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Həmçinin yaşa bağlı beyin funksiyalarının azalmasını yavaşlatmaqda da rol oynaya bilər.

Dəri sağlamlığı: Antioksidantlar və vitaminlər dərini gənc və sağlam saxlamağa kömək edir. Qaragilə tərkibli maskalar və ya qida əlavələri dərini qidalandırır və qocalma əlamətlərinin qarşısını alır.

Qaragilə həm təzə, həm də qurudulmuş halda istehlak edilə bilər və müxtəlif yeməklərə əlavə edilə bilər, məsələn, salatlara, desertlərə...

