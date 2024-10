​“WhatsApp” istifadəçilərə 20 seçim imkanı verdi - Yenilik

“WhatsApp” android istifadəçiləri üçün yeni funksiyanı sınaqdan keçirməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” söhbət mövzusu seçimi xüsusiyyətinin imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Yeni funksiya istifadəçilərə 20 müxtəlif rəngdə söhbət teması təklif edir. Bununla da hər bir istifadəçi öz zövqünə və seçiminə uyğun olaraq söhbətlərini təşkil etmək imkanı əldə edəcək. Məlumata görə, yeniliyin məqsədi söhbət ekranlarını fərdiləşdirməklə istifadəçilərə daha çox şəxsi təcrübə əldə etmək imkanı vermək, tətbiqin cəlbediciliyini artırmaq və istifadəçilərin sosial qarşılıqlı əlaqəsini zənginləşdirməkdir.

Həmçinin, “WhatsApp”ın bu yeniləmələri istifadəçiləri proqramdan daha tez-tez istifadə etməyə təşviq etmək, eyni zamanda istifadəçi loyallığını artırmaq məqsədi daşıyır. Bundan əvvəl isə “WhatsApp” məhdud sayda tema seçimi təklif edirdi. Yenilik daha əvvəl iOS platformunda sınaqdan keçirilib.

