"Köməkçisi istəyir, Ancelotti isə..." - "Real"da fikir ayrılığı

"Real Madrid"də çıxış edən türkiyəli futbolçu Arda Güler İspaniyada müzakirələrə səbəb olub.



İspan jurnalist Raul Varela gənc futbolçunun "Real Madrid"dəki vəziyyəti ilə bağlı diqqətçəkən iddia irəli sürüb. Varela bildirib: "Real Madrid"in köməkçi məşqçisi Davide Ancelotti Ardanın start heyətində olmasını istəyir, amma Carlo Ancelotti bu fikrə isti yanaşmır".

Eyni proqramda çıxış edən digər ekspert Javier Tinto isə deyib: "Məşqçi heyəti arasında mübahisə var. Ardanın hansı mövqedə oynamalı olduğunu və nə oynadığını tam olaraq bilmirlər. Start heyətində başladığı oyunlarda isə Arda gözlənilən performansı nümayiş etdirməyib".

Qeyd edək ki, Arda Güler cari mövsüm "Real Madrid"də 10 matçda forma geyinib, ümumilikdə 291 dəqiqə meydanda olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.