Türkiyədə Malatya vilayətində 5.9 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Təbii fəlakət ətraf ərazilərdə də hiss edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.