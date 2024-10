Ötən gün axşam saatlarında Daşkəsən rayonunun dağlıq kəndlərinə sulu qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yağan qar rayon ərazisində hər hansı fəsad yaratmayıb.

Hazırda rayon ərazisində sulu qarla və qarla müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.