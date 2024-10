"​İran İsrailin mümkün hücumuna hazırdır" - Abbas Əraqçi

İran İsrailin mümkün hücumuna hazırdır və dərhal cavab verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi NTV-yə verdiyi müsahibədə bəyan edib.

Nazir bildirib ki, İran hər an cavab verməyə hazırdır, lakin bu vəziyyətin yaranmamasını ümid edirlər.

Xatırladaq ki, oktyabrın 1-də İran, İsrailin HƏMAS, “Hizbullah” və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun rəhbərliyinə qarşı hücumlarına cavab olaraq kütləvi raket zərbələri endirmişdi. İsrail isə hücuma cavab verəcəyini vəd edib.

