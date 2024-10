Bu giləmeyvə ömrü 10 il uzada bilər

Çiçester Universitetində meyvələrin sağlam xüsusiyyətlərinə diqqət yetirən bir araşdırma, təbiətdə olan bəzi meyvələrin qan dövranını 45 faiz artırdığını sübut etdi. Tərkibindəki yüksək antioksidant sayəsində ümumi sağlamlığa müsbət təsir edən qarağat ömrü uzadan meyvələrdəndir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, məşq fiziologiyası professoru Mark Villemsin sözlərinə görə, cəmi bir həftə qarağat istehlakı ümumi qan dövranını yaxşılaşdıra və orqanizmin bioloji yaşını 10 il cavanlaşdıra bilər. Tədqiqatçılar, qara qarağat ekstraktı əlavəsinin əzələ daralması zamanı əsas arteriya qan axınını 45% artırdığını aşkar edib. Onlar ilk dörd-yeddi gün ərzində klinik sınaqlarda iştirak edən pasientlərdə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdiyini söyləyib.

Qara qarağat C vitamini, K vitamini, kalium və antioksidantlarla zəngin olduğu üçün orqanizm üçün çoxlu faydaları var. Professorun sözlərinə görə, bu birləşmələr yüksək təzyiqə səbəb olan ürək-damar qüsurlarına qarşı tampon rolunu oynaya bilər.

Qara qarağatın müntəzəm istifadəsi xolesterin səviyyəsini tarazlaşdırmağa və ürək xəstəlikləri riskini azaltmağa kömək edə bilər. Qara qarağat elmi olaraq sübut olunmuş hipertoniya və ürək-damar sağlamlığı üçün yaxşı kalium və linoleik turşu mənbəyidir.

Professor Willemsin tədqiqatı hipertansif xəstələrdə yüksək qan təzyiqini azaltmaq üçün qarağat ekstraktı istifadəsini dəstəkləyən bir sıra tədqiqatlara əlavə edir.

