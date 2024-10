Bakı Olimpiya Stadionu 2027-ci ildə UEFA Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi etmək üçün namizəd olub.

Metbuat.az UEFA-ya istinadən xəbər verir ki, AFFA bununla bağlı Avropa Futbol Qurumuna rəsmi müraciət edib.

Bakı ilə yanaşı, İspaniyanın paytaxtı Madrid də 2027-ci il finalına ev sahibliyi etmək üçün namizədliyini irəli sürüb.

Qeyd edək ki, UEFA İcraiyyə Komitəsi artıq 2025-ci il Çempionlar Liqası finalının Almaniyanın paytaxtı Münhendə baş tutacağını təsdiqləyib.

