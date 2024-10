Şimali Koreya lideri nüvə gücünü artırmağa çağırdı

Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkəsinin nüvə imkanları da daxil olmaqla, çəkindirici gücünü artırmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kim strateji obyekt hesab edilən və yeri açıqlanmayan raket bazalarına baxış zamanı danışıb. Yonhap agentliyinin xəbərinə görə, ABŞ-ın strateji nüvə alətlərinin Şimali Koreyanın təhlükəsizliyinə təhlükə yaratdığını deyən Kim bildirib ki, Pxenyan çəkindirici gücünü artırmalıdır.Bildirilib ki, hərbi bazaların yoxlanılması zamanı buraxılış qurğularının əsas funksiya və imkanları, strateji raket bölmələrinin əməliyyat hazırlığı yoxlanılıb.

Xarici KİV-lərin məlumatına görə, ABŞ-da keçiriləcək seçkilər öncəsi Şimali Koreya gərginliyi artırmağa və ballistik raket sınaqlarına cəhd edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.