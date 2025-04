Kreml Ukrayna ilə bağlı həllini tapmayan məsələləri açıqladı

Ukraynada atəşkəslə bağlı bəzi məsələlər hələlik həllini tapmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, həllini tapmayan məsələ Kiyevin gələcək hərbi quruluşu ilə bağlıdır. Peskov Ukrayna tərəfinin Moskvanın mülki obyektləri hədəfə alması ilə bağlı iddialarını rədd edib. O bildirib ki, Rusiya yalnız hərbi obyektləri hədəfə alır.

Peskov, "Rusiya Prezidenti Vladimir Putin atəşkəs ideyasını dəstəkləyir, lakin buna nail olmaq üçün bəzi suallara cavab vermək lazımdır. Bu suallar havadadır və hələ ki, onlara heç kim cavab verməyib. Onlar milliyyətçi qrupların nəzarətdən kənarda olması ilə bağlıdır. Onlar Kiyevin gələcək hərbiləşdirilməsi planları ilə əlaqədardır” - deyə bildirib.

