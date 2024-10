Tramp Obamanı təhqir etdi

Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədi Donald Tramp demokrat rəqibi Kamala Harrisə dəstək aksiyası təşkil edən keçmiş prezident Barak Obamanı təhqir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp Şimali Karolina ştatının Qrinsboro şəhərində keçirilən mitinqdəki çıxışında Obamanın Harrisə verdiyi dəstəyə sərt reaksiya verib. Tramp Obamanın axmaq olduğunu bildirib. Obamanın Harrisə dəstəyini və seçki kampaniyalarını izlədiyini ifadə edən Tramp, "Onun kampaniyasını izlədim, onun nə qədər bölücü olduğunu gördüm. O, bu ölkəni parçaladı, özünü və kiçikliyini belə vecinə almır” - deyə bildirib.

Tramp həmçinin iddia edib ki, Harris təşviqat kampaniyası apara bilmədiyi üçün Obama onun üçün kampaniya aparmağa başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.