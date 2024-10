Bu gün Türkiyə Superliqasında X turun mərkəzi görüşü keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, prinsipial oyunda “Qalatasaray” “Beşiktaş”ı qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

Ev sahibi 9 turdan sonra topladığı 25 xalla ilk pillədə qərarlaşıb. Rəqibindən bir matç az keçirən qonaqlar isə 20 xalla 4-cü sıradadır.

