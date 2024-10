​Şimali Koreya Rusiyaya 10 min hərbçi göndərib - ABŞ

Şimali Koreyanın Rusiyaya əlavə olaraq təxminən 10 min əsgər göndərdiyi güman edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi açıqlama verilib. Pentaqonun mətbuat katibinin müavini Sabrina Sinq gündəlik mətbuat konfransında Şimali Koreyanın Rusiyaya qoşun göndərməsi barədə iddialara cavab verib. Şimali Koreyanın göndərdiyi əsgərlərin Rusiyaya gəldiyinə dair xəbərlər aldıqlarını qeyd edən Sinq, ABŞ-ın bu vəziyyətdən narahat olduğunu bildirib.

Onun sözlərinə görə, Şimali Koreya Rusiyanın şərqinə təlim keçmək üçün ümumilikdə 10 minə yaxın əsgər göndərib və bu əsgərlər təlimdən sonra Ukrayna yaxınlığındakı Rusiya qüvvələrinin sıralarına qoşulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.