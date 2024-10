Əməkdar artist Elnarə Abdullayevanın qızı Xədicə səhhətində yaranan problemlə əlaqədar xəstəxanada reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "İncə səhər" verilişinin aparıcısı Vüsalə Əlizadə məlumat verib.

Aparıcı Abdullayevanın qızının hansı səbəbdən xəstəxanaya aparıldığı ilə bağlı məlumatsız olduğunu, amma sənətçiyə çətin günündə dəstək olduğunu vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.