Masazır qəsəbəsində ikimərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verən yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

13:40

Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsində ikimərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğın baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, evin ikinci mərtəbəsindəki otaqda başlayan yanğın bütün mərtəbəni əhatə edib.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.

