İsrail 80 min sakinin təxliyəsini tələb etdi

İsrail hərbçiləri Hizbullah hədəflərinə yeni zərbələr endirməzdən əvvəl Livanın şimal-şərqindəki Baalbek şəhəri və ətraflarında yaşayan dinc sakinlərin təxliyə edilməsini istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tayms of İsrail” məlumat yayıb.

“İsrail ordusu şəhər və kəndlərinizdə Hizbullah qüvvələrinə qarşı güc tətbiq edəcək və sizin yaralanmanızı istəmir. Sakinlər İsrail hərbçilərinin təyin etdiyi yollarla ərazini tərk etməyə çağırılır. Bu zonada 80 minə yaxın insan yaşayır”, - məlumatda deyilib.

