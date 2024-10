"Real"ın oyunu təxirə salına bilər - İspaniyada fəlakət

İspaniyada baş verən sel fəlakəti futbol matçlarına da təsir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kral Kubokunda oynanılmalı olan 2 qarşılaşma təxirə salınıb. “Marca” qəzetinin məlumatına görə, sel fəlakəti səbəbilə La Liqada keçiriləcək “Valensiya” - “Real Madrid” və “Levante” - “Malaqa” matçlarının da təxirə salınması gündəmdədir. Bundan əvvəl, İspaniyada Kral Kubokunda keçirilməli olan "Parla Eskuela" - "Valensiya" və "Pontevedra" - "Levante" matçları təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, Valensiya şəhərində daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 90 nəfəri ötüb. Sel ümumilikdə 3 bölgədə fəsadlara səbəb olub. Məlumata görə, bu, ölkə tarixinin ən böyük təbii fəlakətlərdən biridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.