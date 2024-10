Xaçmaz şəhərində süpürgəçi qadını avtomobil vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "VAZ 21011" markalı nəqliyyat vasitəsi Xaçmaz şəhər sakini 1955-ci il təvəllüdlü Zərifə Musa qızı Əliyevanı vurub. Qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəzanı törədən sürücü saxlanılıb.

Z.Əliyeva Xaçmaz rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşıdır. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.