UNEC-in 2-ci kurs tələbəsi Günel İlyaszadə dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsi yayıb.

Tələbə UNEC-də İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisası üzrə təhsil alırmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.