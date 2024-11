Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə "səlibçi" bayraqları endirdi - VİDEO

Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə üzərində səlibçi xaçının əks olunduğu bayraqlar qaldırdığı barədə məlumat vermişdik. Bu il oktyabrın 8-də yayılmış məlumatda bildirilirdi ki, Ermənistanın dövlət sərhədində qaldırdığı bayraqların üzərində səlibçi xaçları aydın görünür. Xəbərdə üzərində xaç olan bayraqların qaldırıldığı əks olunmuş foto və video da təqdim olunmuşdu. Xaçlı bayraqlar Gorusun Şurnuxu və Vorotan kəndlərində qaldırılmışdı.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, dünən saat 17-18 radələrində erməni tərəfi Vorotan kəndi ərazisinə qaldırıcı kran gətirib, üzərində xaç olan bayrağı endirib, yerində Ermənistanın üzərində xaç olmayan dövlət bayrağını qaldırıb.

Dünən saat 20 radələrində isə ermənilər kranla Şurnuxu kəndindəki xaçlı bayrağı endirib, yerində üzərində xaç olmayan, adi bayraq qaldırıblar.

