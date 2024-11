ChatGPT masaüstü kompüter istifadəçiləri üçün yenilik etdi

Süni intellektli söhbət platforması ChatGPT yenilik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ChatGPT masaüstü kompüter istifadəçiləri üçün Qabaqcıl Səs Modu (AVM) funksiyasını istifadəyə verib. Məlumata görə, OpenAI, PC və Mac istifadəçiləri indi ChatGPT ilə daha real danışa bilərlər. Yenilik səsli ünsiyyəti asanlaşdırır və daha təbii söhbət təcrübəsi təqdim edir. Qabaqcıl Səs rejimi istifadəçilərə ChatGPT ilə canlı və fasiləsiz söhbətlər etməyə imkan verən OpenAI-nin ən son GPT-4o imkanlarında istifadə edir. ChatGPT səs tonunda emosiyaları aşkarlaya və müvafiq cavab verə bilir. Bu da istifadəçilərə söhbəti dayandırmağa və ya söhbətə əlavə etməyə imkan verir. Bu yenilik, istifadəçiyə insanla danışmaq hissi verir.

Qeyd edək ki, ChatGPT-nin səsli ünsiyyət xüsusiyyəti sosial media platformalarında böyük diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.