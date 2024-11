"Zirə" növbəti qələbəsini qazandı

"Zirə" Misli Premyer Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv XII turda "Şamaxı"nın qonağı olub.

Qarşılaşma paytax təmsilçisinin qalibiyyəti ilə bitib - 2:0. 33-cü dəqiqədə Junior Martins, 63-cü dəqiqədə Ruan Renato fərqlənib.

Qələbə sayəsində xallarını sayını 20-yə çatdıran "qartallar" hələlik dördüncü pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 12 xalla altıncı sıradadır.

Qeyd edək ki, ötən gün "Neftçi" evdə "Araz-Naxçıvan"a uduzub - 0:1. "Turan-Tovuz" - "Qarabağ" matçında isə qol vurulmayıb. Turun digər iki qarşılaşması noyabrın 3-də gerçəkləşəcək.

