Livanın "Hizbullah" hərəkatının silahlıları bazar günü İsrailə 100-dən çox raket atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" nəşri İsrail ordusuna istinadən bildirib.

Məlumatda neçə raketin vurulduğu qeyd olunmayıb.

Lakin ciddi dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.

