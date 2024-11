​“WhatsApp”da link paylaşımları ilə bağlı yenilik - Aldada bilməyəcəklər

“WhatsApp” istifadəçilərin təhlükəsizliyini artırmaq üçün yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya şübhəli keçidləri birbaşa tətbiqdən yoxlamaq imkanı verir. Bundan sonra istifadəçilər “WhatsApp”da paylaşılan keçidin düzgünlüyünü şübhəli hesab edərlərsə üzərinə klikləməzdən əvvəl birbaşa tətbiqdən yoxlaya biləcəklər. “WABetaInfo”nun məlumatına görə, yeni funksiya hələlik tam istifadəyə verilməyib və sınaq mərhələsindədir.

“Google”da əlaqə məlumatı əldə et” seçimi istifadəçilərin saxta və ya zərərli bağlantılardan qorunmalarına kömək edəcək. İstifadəçilər “Google”da istədikləri linki axtara biləcəklər. Lakin “WhatsApp” istifadəçilərin hansı linkləri axtardığını izləməyəcək və beləliklə istifadəçilərin məxfiliyi qorunacaq.

