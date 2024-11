Türk futbolçu İngiltərə nəhənginə transfer ola bilər

Premyer Liqa nəhəngi "İnter"in futbolçusu Hakan Çalhanoğlunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul"un Hakan Çalhanoğlunu transfer etmək istədiyi bildirilir. Məlumata görə, İngiltərə komandası təcrübəli yarımmüdafiəçi üçün artıq təklif irəli sürüb.

İngilis nəhənginin transfer təklifinin 60 milyon avro olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, “İnter” təklifi hələlik rədd etməyib. Qeyd edək ki, Hakan Çalhanoğlu bu mövsüm "İnter"in heyətində 9 matçda meydana çıxıb. Yarımmüdafiəçi iki dəfə rəqib qapısına yol tapıb. Futbolçunun hazırkı transfer dəyəri 45 milyon avrodur.

