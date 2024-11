Pulunu “Unibank” kartında saxla, 7 % gəlir qazan!

Pulu sadəcə kartınızda saxlayaraq, yüksək gəlir əldə etmək istəyirsinizsə, Unibank kartları uğurlu seçimdir. Çünki indi Unibank kartlarında kart qalığına illik 7%-dək gəlir hesablanır.

Əgər Unibank kartınız yoxdursa, sizə yaxın bank filialına yaxınlaşaraq dərhal, yerindəcə və heç bir ödəniş etmədən UCard əldə edə bilərsiniz. Banka getməyə vaxtınız yoxdursa, UCard-ı UBank mobil tətbiqindən də sifariş edə bilərsiniz.

Manat hesabı ilə yanaşı, dollar, avro hesablarına da malik UCard 5 illikdir, 40 günədək faizsiz kredit xətti imkanlıdır və 15.000 manatadək güzəşt müddətli kredit xətti var. Karta Unibank bankomatlarında limitsiz pul qoya və çıxara bilərsiniz. Ölkədaxili başqa bank kartlarına aylıq 2000 AZN-dək komissiyasız pul köçürmələri edə bilərsiniz. Kartda pul saxlamaq sizə illik yüksək faiz qazandırdığı kimi, kartla ödəniş etmək də dəyərli hədiyyələr əldə etmək şansı verir.

UCard-la alış-veriş sizə “Unibank”ın möhtəşəm uduşları olan “Əjdaha” lotereyasında iştirak fürsəti yaradır. Bu kartla etdiyiniz hər 10 manatlıq ödəniş sizə bir şans qazandırır. Ay ərzində azı 50 manat xərcləməklə, 5 şans qazanaraq, lotereyada iştirak edə və 3 təmirli və əşyalı evdən, 8 ədəd Toyota Corolla Cross avtomobilindən, 50 Apple iPhone 15 Pro telefonundan birinə və 250 000 manatlıq pul uduşunda seçilmiş məbləğlərə sahib olmaq imkanı qazanırsınız.

Unibank- Sənin Bankın!

