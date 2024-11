Əvəzedicilər Liqasında çıxış edən Gəncənin "Kəpəz-2" klubunun baş məşqçisi Xaliq Mərdanov AFFA İntizam Komitəsi tərəfindən 5 oyunluq cəzalandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi ölkə çempionatının XII turunda qarşılaşdıqları "Səbail-2" ilə matçda hakimi təhqir edib.

X.Mərdanov etdiyi davranışa görə qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb.

Qeyd edək ki, "Kəpəz-2" isə 400 manat cərimələnib.

