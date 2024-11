"Real" Mbappeni onunla dəyişmək istəyir

“Real Madrid” "Mançester Siti"nin futbolçusu Erlinq Haalandı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Kilian Mbappenin uğursuz oyununa görə, Haalandı heyətə cəlb etmək istəyir. İddia edilir ki, maliyyə pozuntularına görə "Mançester Siti"yə sanksiya tətbiq olunsa və klub aşağı liqaya göndərilsə Haaland ayrılacaq. “Real Madrid”in Haaland üçün 200 milyon avro büdcə ayırdığı deyilir. Haalandın gələcəyi təqdirdə Mbappenin “Real”da qalmayacağı irəli sürülür.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kilian Mbappenin “Liverpul”a transfer olmaq istədiyi barədə iddialar dərc edilmişdi. İddialara görə, Mbappe sevdiyi sol cinah mövqeyində oynamadığı üçün “Real”da qalmaq istəmir.

